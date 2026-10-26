Europa tonica, Milano maglia rosa guidata dalla corsa di Avio

(Teleborsa) - Chiusura tonica per le Borse europee guidate da Milano
. Acquisti anche a Wall Street
con l'S&P-500
in rialzo dello 0,65%.
Gli investitori sono già focalizzati sugli importanti appuntamenti dei prossimi giorni: mercoledì sarà la volta della Federal Reserve
, giovedì della BCE
e venerdì della Banca del Giappone
: in tutti e tre i casi, il mercato prevede che i tassi rimarranno invariati, in attesa di una possibile ripresa dei rialzi nel corso dell'anno. Guardando ai risultati societari in uscita, l'AI trade affronterà un'altra prova importante, in vista dei conti di Microsoft
, Alphabet
e Amazon
, insieme alle asiatiche SK Hynix
e Samsung Electronics
.
I dati macro
Dall'agenda europea, il clima delle imprese in Germania
migliora a ottobre, con l’indice IFO
che sale a 90,2 punti
dagli 89,9 di settembre, superando le attese degli analisti, che indicavano 90 punti. A sostenere il risultato sono soprattutto le prospettive per i prossimi mesi, mentre le aziende esprimono una valutazione leggermente più negativa della situazione economica corrente.
Forex, materie prime e tassi
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,118. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,65%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,39%.
In forte calo lo spread
, che raggiunge +115 punti base (-11 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,50%.
Gli indici Tra i listini europei
andamento positivo per Francoforte
, che avanza di un discreto +0,91%, ben comprata Londra
, che segna un forte rialzo dello 0,72%, e Parigi
avanza dello 0,83%.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dell'1,29%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che termina la giornata a 51.731 punti.
Ottima la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+1,87%); sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia Star
(+1,23%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Avio
(+5,81%), promossa da Berenberg che ne ha alzato il rating a "Buy" e il target price a 39 euro. Seguono Technoprobe
(+5,57%), Prysmian
(+3,86%) e Stellantis
(+3,83%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Telecom Italia
, che ha terminato le contrattazioni a -2,45%.
Preda dei venditori ENI
, con un decremento dell'1,79%.
Contrazione moderata per Recordati
, che soffre un calo dell'1,49%.
Sottotono Inwit
che mostra una limatura dello 0,96%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, BF
(+7,84%), GVS
(+6,08%), Maire
(+5,38%) e Banca Generali
(+5,18%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su IREN
, che ha archiviato la seduta a -1,25%.
Deludente Reply
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca MFE B
, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.