Milano 10:39
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Dow Jones 5-ott
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Londra 10:39
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Francoforte 10:39
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Cambi: euro a 177,291 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 177,291 yen alle 08:30
Euro a 177,291 sullo yen alle 08:30.
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