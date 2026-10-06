Concordato preventivo: guida alle regole 2026-2027

(Teleborsa) - L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare sul Concordato preventivo biennale (Cpb), firmata dal direttore Vincenzo Carbone, che raccoglie e aggiorna le regole dell’istituto alla luce delle novità introdotte nel 2026.



Per il biennio 2026-2027, i contribuenti interessati dovranno formalizzare l’adesione entro il 2 novembre. La misura è rivolta ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetti agli Isa per il 2025, sia alla prima adesione sia al rinnovo del concordato 2024-2025.



Per chi rinnova l’adesione sono previsti ulteriori vantaggi, tra cui l’esonero dal visto di conformità entro determinate soglie, maggiori semplificazioni per i rimborsi Iva e l’anticipo dei termini di decadenza per gli accertamenti. È inoltre possibile rateizzare senza interessi le imposte relative ai periodi concordati e accedere a un regime agevolato di ravvedimento per le annualità precedenti.



La circolare-guida sostituisce le precedenti circolari sull'argomento e tratta in maniera sistematica la disciplina del Cpb, anche alla luce delle novità normative del 2026 e degli interventi di prassi.

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