TISG, ok Cda a concordato preventivo in continuità aziendale indiretta

(Teleborsa) - Facendo seguito a quanto comunicato il 19 ottobre scorso, il CdA di The Italian Sea Group
(TISG), all'esito delle valutazioni comparate svolte sulle cinque offerte vincolanti pervenute
, ha individuato lo strumento del concordato preventivo con continuità indiretta
come quello più adeguato ad adempiere agli obblighi di legge gravanti su TISG per effetto della sua situazione.
Inoltre, ha individuato l’offerta presentata da SRI Group Global Limited
, avente ad oggetto l’intero complesso aziendale, quale offerta di riferimento
da porre a base del piano di regolazione della crisi presentato al Tribunale di Firenze in data odierna.
Il board ha poi determinato di avviare in tempi serrati una fase di rilancio
per l’acquisizione definitiva della migliore offerta per i creditori e per gli stakeholders di TISG, impegnandosi a modificare di conseguenza il piano e la proposta qualora dovesse pervenire un’offerta migliorativa.
Infine, ha riservato – all’esito di detta fase di rilancio, dei confronti con gli offerenti e delle valutazioni sull’idoneità degli offerenti a sostenere gli obblighi assunti – la definitiva selezione dell’acquirente
del complesso aziendale in continuità, previo suo affitto al
medesimo soggetto.
L’offerta selezionata - sottolinea una nota - non è allo stato oggetto di accettazione
da parte della società, posto che questa richiede la previa autorizzazione del Tribunale di Firenze. Pertanto, l’individuazione dell’offerta di riferimento non determina
, di per sé, il perfezionamento di alcun trasferimento
del complesso aziendale, che resta soggetto agli esiti del procedimento e delle valutazioni.
La società ritiene possibile giungere alla stipulazione
del contratto di affitto con l’offerente nella prima settimana di dicembre
.
La proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, corredata del piano e della documentazione richiesta dalla legge, viene depositata presso il Tribunale di Firenze in data odierna, scadenza del termine concesso in vista dell’udienza fissata per il suo esame il prossimo 11 novembre
.
Aggiornamento calendario finanziario
Il CdA ha deliberato di modificare
il calendario
degli eventi societari 2026, stabilendo che la riunione per l’approvazione della semestrale 2026, originariamente prevista per il 3 novembre, sia stata posticipata al 10 dicembre
prossimo.