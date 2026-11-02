Concordato preventivo biennale, adesioni entro oggi: ultima occasione per i contribuenti

(Teleborsa) - Scade oggi il termine per aderire al concordato preventivo biennale, il patto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria che consente di stabilire in anticipo il reddito da dichiarare e le relative imposte, comprese quelle dovute ai fini Irap, per il prossimo biennio.



La scadenza per i lavoratori autonomi e gli imprenditori interessati al concordato per il periodo 2026-2027 è fissata infatti a oggi, 2 novembre, poiché il 31 ottobre cadeva di sabato.



Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'adesione può essere formalizzata insieme alla dichiarazione dei redditi oppure in modalità autonoma, trasmettendo il modello Cpb accompagnato dal solo frontespizio del modello Redditi 2026.



Nella precedente edizione, il concordato ha consentito di incassare nelle casse dello Stato circa 1,6 miliardi di euro, poco più della metà rispetto alle previsioni iniziali. Per evitare un calo delle adesioni, il governo ha introdotto alcune modifiche con il decreto Omnibus, prevedendo ulteriori vantaggi per chi sceglie di aderire, tra cui l'eliminazione delle maggiorazioni, limiti agli incrementi delle proposte e, soprattutto, l'accesso al ravvedimento speciale.



Quest'ultimo consente ai contribuenti in possesso dei requisiti di regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023. Possono beneficiarne coloro che hanno applicato gli Isa oppure dichiarato specifiche cause di esclusione o condizioni di non normale svolgimento dell'attività. È possibile scegliere liberamente quali e quante annualità regolarizzare, anche non consecutive, attraverso la presentazione di un apposito modello F24 per ciascun anno interessato.



L'accesso al concordato è riservato ai contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo tenuti all'applicazione degli Isa per il 2025. La misura riguarda sia chi intende aderire per la prima volta, sia chi ha già partecipato al concordato per il biennio 2024-2025 e vuole accettare la nuova proposta elaborata dall'Agenzia delle Entrate.

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