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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Giornata di guadagni per l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata a 409,25 punti.
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