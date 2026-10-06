Fed, Daly: ulteriori interventi sui tassi dipendono da evoluzione shock inflazionistici

Se shock "convenzionali" nessun intervento necessario

(Teleborsa) - La presidente della Federal Reserve di San Francisco, Mary Daly, - che quest'anno non ha diritto di voto sulle decisioni relative ai tassi - ha dichiarato di aver sostenuto il rialzo dei tassi di interesse di settembre a fronte dei crescenti rischi inflazionistici; tuttavia, ritiene che l'eventuale necessità di ulteriori interventi dipenda in larga misura dal fatto se gli shock che hanno spinto al rialzo l'inflazione siano destinati a esaurirsi o, al contrario, a sommarsi tra loro.



"Se gli shock che abbiamo vissuto — dazi, prezzi del petrolio legati al conflitto in Medio Oriente e, infine, l'intelligenza artificiale — si rivelassero shock convenzionali, ovvero fenomeni transitori con effetti temporanei, allora potremmo non aver bisogno di ulteriori interventi. E ritengo che vi sia una certa probabilità che ciò accada", ha affermato Daly in un'intervista ad Axios.



Al contrario, "se dovessero sommarsi tra loro o semplicemente durare più a lungo di quanto previsto... se, ad esempio, avessimo un secondo ciclo di negoziati sui dazi che portasse a nuove tariffe, allora si tratterebbe di un secondo shock che si aggiungerebbe al primo. Ciò prolungherebbe l'arco temporale in cui tali shock esercitano i loro effetti", ha concluso la presidente della Fed di San Francisco.







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