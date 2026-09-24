BCE, Kocher: valuteremo nuovamente la situazione a ogni riunione

(Teleborsa) - "Data l'elevata incertezza e lo shock sui prezzi derivante dalla situazione in Medio Oriente, valuteremo nuovamente la situazione a ogni riunione". Lo ha detto Martin Kocher, governatore della banca centrale austriaca e quindi membro del Consiglio direttivo della BCE, in un'intervista al quotidiano austriaco Kurier.



"Fortunatamente, dall'estate stiamo osservando segnali di un certo rafforzamento della dinamica economica in Europa, tuttavia "la situazione economica rimane fragile", ha osservato, aggiungendo che "si stanno adottando le misure necessarie sui tassi, evitando al contempo quelle non necessarie".



"Come ho già detto, i rialzi dei tassi frenano sempre la domanda aggregata e sono, naturalmente, spiacevoli - ha dichiarato Kocher - È ovvio che sarebbe preferibile raggiungere l'obiettivo del 2% senza ulteriori aumenti dei tassi".







Condividi

```