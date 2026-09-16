Fed alza come previsto i tassi di 25 punti 3,75-4%, atteso almeno un altro ritocco entro fine 2026

Decisione unanime

(Teleborsa) - La Federal Reserve ha deciso, all'unanimità e come ampiamente previsto, di alzare i tassi di 25 punti base portandoli al 3,75-4%.



L'attività economica - spiega la banca centrale - si sta espandendo a un ritmo sostenuto. Sebbene l'incertezza rimanga elevata, in parte a causa degli sviluppi geopolitici, la spesa interna si è dimostrata resiliente. La crescita della produttività è robusta e gli investimenti di capitale sono consistenti. L'aumento dell'occupazione ha tenuto il passo con la forza lavoro e il tasso di disoccupazione è rimasto pressoché invariato.



L'inflazione rimane elevata e le misure adottate oggi contribuiranno a un più rapido ritorno all'obiettivo del 2% fissato dal FOMC, il quale garantirà la stabilità dei prezzi.



Il Dot plot relativo alle proiezioni sui tassi mostra che 16 dei 18 funzionari prevedono di aumentare il costo del denaro almeno un'altra volta entro la fine del 2026, con quattro che si attendono due ulteriori aumenti mentre la previsione mediana sale al 4,1% dal 3,75% di giugno; inoltre si prevede che i tassi rimarranno al 4,1% nel 2027, sebbene otto funzionari li stimino al 4,4%.



Inoltre, la Fed ha diffuso le stime sulle principali grandezze macroeconomiche statunitensi. Nel dettaglio, si attende che il PCE core si attesterà al 3,4% nel 2026, rivedendolo leggermente al rialzo rispetto al 3,3% previsto a giugno, per poi rallentare al 2,5% nel 2027, al 2,2% nel 2028 e al 2% nel 2029.



Il PIL USA dovrebbe crescere quest'anno del 2,3%, contro il 2,2% precedentemente stimato, del 2,4% nel 2027, del 2,2% nel 2028 e del 2,1% nel 2029.



Infine, il tasso di disoccupazione è atteso stabile al 4,1% dal 2026 al 2029.

Condividi

```