Franchi Umberto Marmi, Alantra conferma buy ma lima target price a 5 euro

Gli analisti: "approccio più prudente" per l'esercizio 2026

(Teleborsa) - Alantra lima il prezzo obiettivo su Franchi Umberti Marmi da 5,6 a 5 euro, valutazione che conserva comunque un cospicuo upside potenziale del 65%, confermandone la raccomandazione di acquisto.



Le osservazioni degli analisti

La società - rileva il report - ha registrato risultati contrastanti nel primo semestre 2026, con una ripresa della crescita nel secondo trimestre dopo un avvio d'anno difficile.



La redditività si è mantenuta su un EBITDA margin superiore al 23%, nonostante un mix meno favorevole e un minor assorbimento dei costi fissi.



La generazione di cassa è rimasta solida (rapporto FCF/EBITDA al 43%) e l'indebitamento netto è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla fine dell'esercizio precedente, nonostante l'investimento nel nuovo showroom di Miami e l'assorbimento di capitale circolante netto.



Le previsioni

Alantra adotta un "approccio più prudente" per l'esercizio 2026, pur prevedendo un "miglioramento sequenziale dei ricavi totali nel secondo semestre, grazie alla normalizzazione delle spedizioni verso l'area del Golfo".



Le nuove stime degli analisti indicano "vendite nette pari a 72,3 milioni di euro (-5,0% su base annua) e un EBITDA di 18,3 milioni di euro; ciò implica un margine annuo del 25,3% (rispetto al 23,5% del primo semestre), trainato dai volumi, dal mix e dal miglior assorbimento dei costi fissi previsti per la seconda metà dell'anno".



Si attendono poi "una riduzione dell'indebitamento netto a 12,6 milioni di euro entro la fine dell'esercizio, sostenuta da una maggiore redditività e dalla normalizzazione del capitale circolante netto. Per il biennio 2027-28, gli esperti confermano una graduale ripresa, con vendite rispettivamente a 76,6 e 79,7 milioni di euro e un EBITDA margin in crescita al 26,7% e al 28,0%. Il free cash flow "dovrebbe mantenersi solido, portando l'indebitamento netto a 4,0 milioni di euro nell'esercizio 2027 e a cassa netta di 5,2 milioni di euro nell'esercizio 2028".

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