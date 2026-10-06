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Francoforte: balza in avanti Krones

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Krones
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,09%.

Il movimento di Krones, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico di Krones segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 106,1 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 108,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 104,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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