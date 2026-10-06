Francoforte: balza in avanti Krones

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,09%.



Il movimento di Krones , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico di Krones segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 106,1 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 108,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 104,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```