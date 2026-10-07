Acquisto per Krones
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Vigoroso rialzo per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, tra i titoli dell'indice MDAX, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,09%.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 107,6 Euro, con stop loss calcolato a quota 101,8 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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