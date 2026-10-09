Francoforte: andamento rialzista per Krones
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, che tratta in utile del 2,31% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Krones mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,72%, rispetto a -1% del MDAX).
Il quadro tecnico di Krones suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 105,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 106,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 104,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```