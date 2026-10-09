Francoforte: andamento rialzista per Krones

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , che tratta in utile del 2,31% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Krones mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,72%, rispetto a -1% del MDAX ).





Il quadro tecnico di Krones suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 105,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 106,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 104,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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