Francoforte: nuovo spunto rialzista per K+S

(Teleborsa) - Avanza Kali und Salz , che guadagna bene, con una variazione del 2,13%.



L'andamento della compagnia attiva nel settore chimico-biologico nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,08 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,44. Il peggioramento di K+S è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 14,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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