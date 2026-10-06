Francoforte: scambi in positivo per Jenoptik

(Teleborsa) - Bene il gruppo tecnologico della fotonica , con un rialzo del 2,36%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Jenoptik rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società di tecnologie ottiche rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43,81 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 45,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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