Milano
9:48
49.529
-0,20%
Nasdaq
27-ott
29.651
0,00%
Dow Jones
27-ott
52.378
+0,03%
Londra
9:48
10.665
-0,20%
Francoforte
9:48
25.568
-0,09%
Mercoledì 28 Ottobre 2026, ore 10.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: brillante l'andamento di Jenoptik
Francoforte: brillante l'andamento di Jenoptik
Migliori e peggiori
,
In breve
28 ottobre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Bene il
gruppo tecnologico della fotonica
, con un rialzo del 2,31%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: si concentrano le vendite su Jenoptik
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Jenoptik
Jenoptik in discesa a Francoforte
Francoforte: profondo rosso per Jenoptik
Titoli e Indici
Jenoptik
+2,31%
Altre notizie
Jenoptik Down in Frankfurt
Frankfurt: selling prevails on Jenoptik
Jenoptik Gaining Ground in Frankfurt
Francoforte: andamento negativo per Jenoptik
Francoforte: scambi al rialzo per Jenoptik
Francoforte: scambi negativi per Jenoptik
Guide
Correzione di Borsa, bear market e VIX: cosa significa quando il mercato perde il 10% o il 20%
Un mercato entra convenzionalmente in correzione quando perde almeno il 10% rispetto al massimo precedente. Se il ribasso raggiunge il 20%, si parla invece di bear market.
leggi tutto