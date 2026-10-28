Milano 9:48
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Nasdaq 27-ott
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Dow Jones 27-ott
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Londra 9:48
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Francoforte: brillante l'andamento di Jenoptik

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Jenoptik
Bene il gruppo tecnologico della fotonica, con un rialzo del 2,31%.
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