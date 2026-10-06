IEG e Amber Capital avviano ABB su 3,8% del capitale per aumentare il flottante

(Teleborsa) - Italian Exhibition Group e Amber Capital hanno avviato congiuntamente, tramite accelerated bookbuilding (ABB), la vendita di massime 1.159.000 azioni della società, corrispondenti a circa il 3,8% del capitale sociale.



Le azioni offerte sono costituite da 159.000 azioni proprie offerte da IEG e 1.000.000 azioni offerte da Amber Capital. IEG detiene attualmente 319.000 azioni proprie, corrispondenti a circa il 1,03% del capitale sociale. Amber Capital, in qualità di gestore di fondi e veicoli, detiene complessivamente 3.244.897 azioni IEG, corrispondenti al 10,5% del capitale sociale e al 6,08% dei diritti di voto, di cui 3.170.386 azioni detenute dal fondo Amber Italia Exhibition Opportunity e 74.511 azioni detenute da Alpha Ucits Sicav/Amber Equity Fund.



L'operazione è finalizzata ad incrementare il flottante e, conseguentemente, ad incrementare la liquidità sul mercato del titolo IEG sul mercato. I proventi saranno destinati da IEG per finalità aziendali generali.



Cantor Fitzgerald e TP ICAP Midcap agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners in relazione all'operazione.

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