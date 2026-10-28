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Somec, azionista di maggioranza avvia ABB su 7,55% del capitale per aumentare flottante

Finanza
Somec, azionista di maggioranza avvia ABB su 7,55% del capitale per aumentare flottante
(Teleborsa) - Venezia, azionista di maggioranza di Somec che attualmente detiene il 76,18% del capitale sociale (di cui il 5,24% tramite la controllata VIS), ha avviato la cessione di massime 550.000 azioni Somec, corrispondenti al 7,55% del capitale sociale, di cui da parte di VIS pari al 5,24% e da parte di Venezia il 2,31%. Il collocamento verrà realizzato attraverso una procedura di accelerated bookbuilding (ABB) riservata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero, gestita da Intermonte SIM in qualità di Sole Bookrunner.

L'operazione consentirà di incrementare il flottante, incrementare la liquidità del titolo Somec sul mercato, nonché di conseguire i requisiti di flottante necessari per accedere all'Indice Intermonte Valore Italia. Venezia continuerà a detenere in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto della società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile.
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