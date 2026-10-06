Le Borse europee chiudono in rialzo con petrolio e rendimenti in calo

Attenzione agli sviluppi in Francia e Spagna

(Teleborsa) - Chiusura positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa, pur riducendo parte dello slancio osservato in mattinata. Il sentiment ha beneficiato della discesa dei rendimenti obbligazionari e delle quotazioni petrolifere, fattori che contribuiscono ad attenuare le pressioni sull'inflazione e sulle prossime decisioni delle banche centrali. Il cambio euro/dollaro scambia a ridosso di 1,13, dopo essere sceso sotto 1,12 sui minimi da maggio 2025, gravato dai conti pubblici francesi e dalle elezioni anticipate in Spagna.



Il BTP decennale si attesta in aera al 4,52%, in calo di 10 punti base, con lo spread BTP-Bund in restringimento a 104 punti base, mentre lo spread OAT-Bund cala a 125 punti base (dal massimo vicino a 160 punti base della scorsa settimana). In Francia, il governatore della banca centrale Emmanuel Moulin ha avvertito che il paese rischia di essere "soffocato dai tassi di interesse" se non interverrà per risanare le finanze pubbliche. Ha affermato che i mercati potrebbero essere rassicurati se il governo approvasse la proposta di bilancio - che prevede tagli alla spesa e aumenti delle imposte per un totale di 43 miliardi di euro - al fine di ridurre il deficit.



Sul fronte macroeconomico, ad agosto gli ordini all'industria in Germania sono diminuiti del 10,6% m/m, ben oltre le attese. In Francia, la produzione industriale è diminuita dello 0,3% m/m ad agosto, penalizzata dal calo della produzione elettrica dopo i livelli particolarmente elevati registrati a luglio. In Eurozona, le vendite al dettaglio in volume sono aumentate dello 0,1% m/m ad agosto, dopo il calo dello 0,6% di luglio. Negli Stati Uniti, il disavanzo commerciale di agosto si è ampliato a 105,6 miliardi di dollari (massimo da inizio 2025) oltre le attese e rispetto ai 92,8 miliardi di luglio.



Lieve aumento per l' euro / dollaro USA , che mostra un rialzo dello 0,39%. Seduta in lieve rialzo per l' oro , che avanza a 4.167,4 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 88,69 dollari per barile, con un calo dello 0,83%.



Tra gli indici di Eurolandia tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,77%, bilancio positivo per Londra , che vanta un progresso dello 0,42%, e sostanzialmente tonico Parigi , che registra una plusvalenza dello 0,40%.



A Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dello 0,87%, a 51.261 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share termina la giornata in aumento dello 0,92%. In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+1,33%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione del FTSE Italia Star (+1,57%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Inwit (+3,56%), Nexi (+2,87%), Technoprobe (+2,79%) e Banca MPS (+2,34%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Telecom Italia , che ha archiviato la seduta a -3,66%. Spicca la prestazione negativa di Fincantieri , che scende del 3,55%. Tenaris scende del 2,84%. Calo deciso per Avio , che segna un -2,59%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Interpump (+4,21%), MFE A (+3,97%), GVS (+3,76%) e Zignago Vetro (+3,62%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su BFF Bank , che ha chiuso a -7,94%. Pesante BF , che segna una discesa di ben -4,5 punti percentuali. Sotto pressione Moltiply Group , con un forte ribasso del 2,24%. Soffre D'Amico , che evidenzia una perdita del 2,21%.

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