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Londra: calo per 3i Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per 3i Group
Pressione sulla società d'investimenti con sede a Londra, che tratta con una perdita del 2,24%.
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