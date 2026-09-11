Milano 10:48
52.125 +0,61%
Nasdaq 10-set
29.104 0,00%
Dow Jones 10-set
52.064 -0,60%
Londra 10:48
10.642 +0,31%
Francoforte 10:49
25.478 +0,46%

Londra: in calo Compass Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Compass Group
Pressione sul leader mondiale nella ristorazione, che tratta con una perdita dell'1,94%.
Condividi
```