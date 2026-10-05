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Londra: calo per 3i Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per 3i Group
Pressione sulla società d'investimenti con sede a Londra, che tratta con una perdita del 3,17%.
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