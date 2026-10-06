Madrid: brillante l'andamento di Inditex

(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola attiva nel settore tessile , che lievita dell'1,89%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Inditex più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Inditex si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 53,45 Euro. Prima resistenza a 54,37. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 52,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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