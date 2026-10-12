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Madrid: brillante l'andamento di Cellnex Telecom

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Cellnex Telecom
Bene la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, con un rialzo del 3,30%.
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