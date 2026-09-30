Milano 10:45
51.942 +0,26%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:46
10.680 +0,41%
Francoforte 10:45
25.419 +0,08%

Madrid: brillante l'andamento di Grifols

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Grifols
Seduta positiva per la società farmaceutica e chimica spagnola, che avanza bene dell'1,90%.
Condividi
```