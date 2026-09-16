Milano 11:59
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Dow Jones 15-set
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Londra 11:59
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Madrid: brillante l'andamento di ACS

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di ACS
Bene Actividades de Construccion y Servicios, con un rialzo del 2,13%.
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