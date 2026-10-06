Madrid: risultato positivo per Solaria
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che avanza bene del 3,49%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Solaria evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Solaria rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Solaria suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,14 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,75. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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