Madrid: risultato positivo per Solaria

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che avanza bene del 3,49%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Solaria evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Solaria rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Solaria suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,14 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,75. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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