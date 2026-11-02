Madrid: risultato positivo per Solaria
(Teleborsa) - Bene l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, con un rialzo dell'1,82%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Solaria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,27%, rispetto a -0,78% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Il quadro tecnico di Solaria suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,65 Euro con tetto rappresentato dall'area 14,98. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,45.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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