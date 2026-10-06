Nucleare, Mimit-Mase: al via raccolta manifestazioni interesse su IPCEI

Urso e Pichetto: “Scelta strategica per sicurezza energetica e competitività industriale”.

(Teleborsa) - Al via la raccolta per le manifestazioni di interesse delle imprese italiane che intendono partecipare all’IPCEI INT – Innovative Nuclear Technologies, il progetto di comune interesse europeo dedicato allo sviluppo delle tecnologie nucleari innovative.



L’iniziativa, promossa congiuntamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, punta a rafforzare il ruolo dell’Italia nello sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione e nelle filiere tecnologiche e industriali strategiche per il futuro dell’Europa. Il bando pubblicato dal Mimit fissa al 3 dicembre 2026 il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.



"Il nucleare rappresenta una scelta strategica per far tornare l’Italia al futuro. Insieme alle rinnovabili, può contribuire a costruire un mix energetico più sicuro e competitivo. Una prospettiva che trova ora concreto riscontro nel ddl delega sul nucleare sostenibile, appena approvato dal Parlamento, decisivo per attrarre investimenti, sviluppare nuove tecnologie e rafforzare la capacità industriale del Paese", ha dichiarato Urso. "Con l’IPCEI sulle tecnologie nucleari innovative puntiamo a portare il nostro sistema produttivo al centro della nuova stagione energetica europea", ha aggiunto.



"L’avvio dell’IPCEI Nucleare si inserisce nel percorso avviato dal Governo per definire il quadro necessario allo sviluppo dell’energia nucleare in Italia", ha affermato Pichetto. "L’iniziativa consentirà di valorizzare progetti italiani ad alto contenuto innovativo e con concrete prospettive industriali, mettendo in rete imprese, ricerca e competenze tecnologiche e favorendo lo sviluppo di filiere europee nel settore. Il progetto offrirà, al contempo, un’opportunità per consolidare il patrimonio e le competenze industriali, scientifiche e tecnologiche nazionali in una filiera di rilevanza strategica a livello europeo", ha sottolineato.



Il Mimit pubblicherà sul proprio sito tutte le informazioni e gestirà il processo di selezione delle proposte progettuali italiane, nelle varie fasi, sino alla formale notifica alla Commissione europea.

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