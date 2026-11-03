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Electrolux, Mimit: prosegue trattativa serrata per raggiungere intesa

Economia
Electrolux, Mimit: prosegue trattativa serrata per raggiungere intesa
(Teleborsa) - "Continua a ritmo serrato il confronto sulla vertenza Electrolux al Mimit". Lo riferisce in una nota il Ministero delle Imprese e del Made in Italy precisando che alla riunione plenaria, presieduta dal ministro Adolfo Urso e dal sottosegretario Fausta Bergamotto, partecipano il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e la viceministra dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Vannia Gava.

"Il confronto è finalizzato a raggiungere un accordo condiviso tra le parti" conclude il Mimit.
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