Nucleare, Enea: primo anno del Programma di Ricerca tra Smr, Amr, fusione e radiofarmaci

Pichetto: “Scelta strategica per la sicurezza energetica”

(Teleborsa) - Studi di fattibilità per nuove infrastrutture a supporto di Smr e Amr, nuovi sistemi per la macchina a fusione Dtt, attività di medicina nucleare, formazione e un piano nazionale di divulgazione: sono i risultati del primo anno del Programma di Ricerca Nucleare 2025-2028, finanziato dal Mase e attuato da Enea con il Cnr come co-realizzatore e il Consorzio Rfx, presentati oggi a Roma.



Sulla fissione avanzata sono stati conclusi studi e progetti per infrastrutture sperimentali a supporto degli Smr (Small Modular Reactor) e degli Amr (reattori di IV generazione raffreddati a piombo), con le basi tecnico-amministrative per le future gare e i contratti industriali.



Sulla fusione sono stati progettati sistemi di accumulo di energia per il Dtt (Divertor Tokamak Test) di Frascati, avviati studi sul breeding blanket e predisposta la documentazione per l'ammodernamento di Rfx-Mod2. Sul fronte non energetico, completati gli studi sul reattore Triga Rc-1 per la filiera dei radiofarmaci, sulla facility Calliope per la qualifica di materiali per aerospazio ed elettronica e sulla produzione di idrogeno da Amr. In avvio il piano di divulgazione per cittadini, scuole e università, con dottorati cofinanziati e le prime summer school.



"Investire nella ricerca nucleare significa rafforzare le competenze del Paese, sostenere l'innovazione e costruire nuove opportunità per il sistema industriale italiano", ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che parla di "scelta strategica per la sicurezza energetica" e di un approccio "pragmatico e tecnologicamente neutrale". La presidente di Enea Francesca Mariotti ha sottolineato che il primo anno "ci consegna risultati concreti", e che l'ente è "pronto a mettere al servizio del Paese il suo patrimonio infrastrutturale e professionale".



Per il presidente del Cnr Andrea Lenzi, "avere energia sicura, pulita e su larga scala è assolutamente necessario per il nostro Paese". Il direttore del dipartimento Nucleare di Enea, Alessandro Dodaro, ha annunciato nei prossimi anni nuove infrastrutture per i reattori modulari avanzati, impianti per qualificare componenti e materiali e sistemi per la produzione di radioisotopi.

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