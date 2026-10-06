Nuova seduta di acquisti a Wall Street

(Teleborsa) - Wall Street apre la nuova seduta in rialzo, sostenuta dagli acquisti della seduta precedente, in un contesto in cui i rendimenti obbligazionari arretrano dopo aver toccato la scorsa settimana i massimi degli ultimi decenni a causa dei timori fiscali e inflazionistici. Intanto l'attenzione degli investitori è sempre più rivolta all'imminente stagione delle trimestrali, con le banche che settimana prossima apriranno le danze, e all'intelligenza artificiale. Prezzi del petrolio in calo - con il Brent poco sopra i 98 dollari - in scia alla tenuta delle esportazioni dal Medio Oriente e dal rilascio di riserve di emergenza da parte del G7.
Sul fronte macro, si appesantisce il disavanzo della bilancia commerciale
dei beni e servizi, che si attesta ad agosto a 105,6 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 92,8 miliardi di luglio (rivisto da -88,6 miliardi). Il dato si confronta con il deficit di 100,8 miliardi stimati dagli analisti.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
avanza dello 0,66% a 51.607 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.831 punti. Guadagni di simile entità per il Nasdaq 100
(+0,56%) e l'S&P 100
(+0,51%).