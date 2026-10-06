Parigi: giornata depressa per Schneider Electric

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo industriale francese , che presenta una flessione del 2,97% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Schneider Electric rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo della multinazionale dei prodotti elettrici evidenzia un declino dei corsi verso area 260,1 Euro con prima area di resistenza vista a 270,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 255,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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