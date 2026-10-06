Milano 14:37
51.132 +0,62%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 14:37
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Francoforte 14:37
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Petrolio a 88,02 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 88,02 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 88,02 dollari per barile alle 11:30.
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