Milano 10:19
50.737 -1,02%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 10:19
10.518 -0,22%
Francoforte 10:19
25.308 -0,56%

Petrolio a 90,22 dollari alle 08:30

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Petrolio a 90,22 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 90,22 dollari per barile alle 08:30.
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