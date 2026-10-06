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Piazza Affari guida l'Europa con calo petrolio e rendimenti

Spread BTP-Bund in forte discesa

Commento, Finanza, Spread
Piazza Affari guida l'Europa con calo petrolio e rendimenti
(Teleborsa) - Giornata positiva per Piazza Affari, che continua a trainare gli eurolistini.

A sostenere gli acquisti, contribuisce l'allentamento delle tensioni sull'obbligazionario, l'euro che si è stabilizzato dopo aver toccato ieri il minimo degli ultimi 17 mesi, e il calo del petrolio che smorza i timori sull'inflazione.

Inoltre, i mercati continuano a beneficiare del rinnovato ottimismo sul tech e in particolare su utili solidi, spesa dei consumatori resiliente e un'impennata degli investimenti legati all'intelligenza artificiale.

Parallelamente, l'attenzione si sta già focalizzando sui verbali della Federal Reserve che verranno diffusi domani sera, importante driver della settimana.

Dall'agenda macro, sono cresciute, ma meno delle attese, le vendite al dettaglio dell'Eurozona ad agosto.
Secondo l'Eurostat, su base mensile, hanno registrano una salita dello 0,1% contro il +0,2% stimato dal consensus e rispetto al -0,6% del mese precedente. Su anno, sono cresciute dello 0,8% al di sotto del consensus (+1%), contro il +0,4% registrato nel mese precedente.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,124. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,38%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 87,68 dollari per barile, con un ribasso dell'1,96%.

In forte calo lo spread, che raggiunge +107 punti base (-8 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,53%.

Tra le principali Borse europee tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,74%, in luce Londra, con un ampio progresso dello 0,89%, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,64%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,12%, a 51.386 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 54.030 punti.

Su di giri il FTSE Italia Mid Cap (+1,83%); sulla stessa linea, effervescente il FTSE Italia Star (+1,99%).

A Piazza Affari, Respighi BidCo ha intanto incrementato il corrispettivo dell'opa su Recordati da 51,29 euro (cum dividend) a 53 euro (cum dividend) per ciascuna azione portata in adesione all'offerta.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Stellantis, con un forte incremento (+3,9%).

Andamento positivo per Nexi, che avanza di un discreto +3,34%.

Ben comprata Technoprobe, che segna un forte rialzo del 3,29%.

Inwit avanza del 2,40%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Leonardo, che continua la seduta con -2,11%.

Preda dei venditori Fincantieri, con un decremento dell'1,89%.

Si concentrano le vendite su Telecom Italia, che soffre un calo dell'1,68%.

Tentenna Avio, che cede l'1,29%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Interpump (+5,67%), MFE B (+4,63%), SOL (+4,50%) e MFE A (+4,25%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Moltiply Group, che ottiene -1,12%.

Sostanzialmente debole D'Amico, che registra una flessione dello 0,55%.

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