Piazza Affari guida l'Europa con calo petrolio e rendimenti

(Teleborsa) - Giornata positiva per Piazza Affari
, che continua a trainare gli eurolistini.
A sostenere gli acquisti
, contribuisce l'allentamento delle tensioni sull'obbligazionario, l'euro che si è stabilizzato dopo aver toccato ieri il minimo degli ultimi 17 mesi, e il calo del petrolio che smorza i timori sull'inflazione.
Inoltre, i mercati continuano a beneficiare del rinnovato ottimismo sul tech
e in particolare su utili solidi, spesa dei consumatori resiliente e un'impennata degli investimenti legati all'intelligenza artificiale.
Parallelamente, l'attenzione si sta già focalizzando sui verbali della Federal Reserve
che verranno diffusi domani sera, importante driver della settimana.
Dall'agenda macro
, sono cresciute, ma meno delle attese, le vendite al dettaglio dell'Eurozona
ad agosto.
Secondo l'Eurostat, su base mensile, hanno registrano una salita dello 0,1%
contro il +0,2% stimato dal consensus e rispetto al -0,6% del mese precedente. Su anno
, sono cresciute dello 0,8% al di sotto del consensus (+1%), contro il +0,4% registrato nel mese precedente.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,124. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,38%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 87,68 dollari per barile, con un ribasso dell'1,96%.
In forte calo lo spread
, che raggiunge +107 punti base (-8 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,53%. Tra le principali Borse europee
tonica Francoforte
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,74%, in luce Londra
, con un ampio progresso dello 0,89%, e giornata moderatamente positiva per Parigi
, che sale di un frazionale +0,64%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dell'1,12%, a 51.386 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 54.030 punti.
Su di giri il FTSE Italia Mid Cap
(+1,83%); sulla stessa linea, effervescente il FTSE Italia Star
(+1,99%).
A Piazza Affari, Respighi BidCo
ha intanto incrementato il corrispettivo dell'opa su Recordati
da 51,29 euro (cum dividend) a 53 euro
(cum dividend) per ciascuna azione portata in adesione all'offerta. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, brilla Stellantis
, con un forte incremento (+3,9%).
Andamento positivo per Nexi
, che avanza di un discreto +3,34%.
Ben comprata Technoprobe
, che segna un forte rialzo del 3,29%. Inwit
avanza del 2,40%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Leonardo
, che continua la seduta con -2,11%.
Preda dei venditori Fincantieri
, con un decremento dell'1,89%.
Si concentrano le vendite su Telecom Italia
, che soffre un calo dell'1,68%.
Tentenna Avio
, che cede l'1,29%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Interpump
(+5,67%), MFE B
(+4,63%), SOL
(+4,50%) e MFE A
(+4,25%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Moltiply Group
, che ottiene -1,12%.
Sostanzialmente debole D'Amico
, che registra una flessione dello 0,55%.