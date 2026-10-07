Milano 10:08
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Londra 10:08
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Amsterdam: giornata depressa per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: giornata depressa per ArcelorMittal
Sottotono il produttore di acciaio, che passa di mano con un calo del 2,47%.
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