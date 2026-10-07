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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 6/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 6/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Modesto recupero sui valori precedenti per il Dow Jones 30, che conclude in progresso dello 0,49%.

Lo status tecnico di medio periodo del Dow Jones 30 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 51.726,4. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 52.341,6, mentre il primo supporto è stimato a 51.111,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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