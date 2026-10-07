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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 6/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 6/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Debole la giornata del 6 ottobre per l'indice nipponico, che porta a casa un calo dello 0,64%.

Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 71.552,3, mentre il primo supporto è stimato a 68.036,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 75.068,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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