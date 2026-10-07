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BNL BNP paribas porta Inclucity a Torino

Il progetto di inclusione sociale per la tappa di Torino è realizzato in collaborazione con Sermig. Ad oggi l’iniziativa della Banca ha coinvolto 7.000 giovani e oltre 40 associazioni

Banche, Economia
BNL BNP paribas porta Inclucity a Torino
(Teleborsa) - IncluCity arriva a Torino: BNL BNP Paribas sceglie il capoluogo piemontese come sesta città del proprio progetto di inclusione sociale e lo fa insieme a SERMIG - Servizio Missionario Giovani, una delle realtà più radicate e riconosciute sul territorio. La partnership è presentata oggi alle 16:30 all'Arsenale della Pace - Piazza Borgo Dora, 61 - luogo simbolo dell'impegno di SERMIG.


Claudia Cattani, Presidente di BNL BNP Paribas e di Findomestic Banca ha dichiarato: "La partnership con SERMIG ci permette di ampliare l'impatto del nostro IncluCity, alimentando una rete che unisce competenze, risorse, energie. È così che vogliamo sostenere i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie: offrendo occasioni per costruire un futuro più solido e consapevole".

"IncluCity è un modello di inclusione sociale che nasce dai territori e vive con i territori - ha aggiunto Elena Goitini, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile di BNP Paribas in Italia. Anche a Torino confermiamo l'impegno della Banca a sostenere progetti a forte impatto sul sociale: quartieri più inclusivi con nuove opportunità per accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita. È questa la forza di una piattaforma che trasforma le potenzialità in risultati concreti".

Rosanna Tabasso, Presidente SERMIG, ha invece affermato: "Ringraziamo per questa collaborazione. L'esperienza dell'Arsenale della Pace da sempre mette insieme la capacità di dono di tantissime persone, di ogni età, provenienza geografica o culturale. Tutti diversi, ma uniti nei progetti in vista del bene comune. Con questo spirito, viviamo la partnership con BNL BNP Paribas per rendere migliore il quartiere in cui operiamo, soprattutto al fianco dei ragazzi e dei giovani".

IncluCity, nato nel 2023 sul modello del Projet Banlieues di BNP Paribas, è già attivo a Roma, Milano, Padova, Prato, Napoli. L'obiettivo è creare opportunità per bambini e adolescenti che vivono nei quartieri più vulnerabili delle nostre città, lavorando con associazioni radicate nei territori e mettendo i giovani al centro di un percorso di inclusione e crescita. In ogni città, un partner di riferimento coordina le realtà locali e promuove attività educative, culturali, sportive e sociali.

IncluCity ha coinvolto finora oltre 40 associazioni-partner e circa 7.000 bambini e ragazzi in attività educative, culturali, sportive e di orientamento professionale. L'iniziativa ha ottenuto nel 2024 il primo posto al Reworld Prize for Social Sustainability per il suo approccio innovativo contro la povertà educativa.

A Torino IncluCity si concentra nei quartieri Aurora e Barriera di Milano, aree vivaci e ricche di energie comunitarie, ma segnate da fragilità educative, economiche e relazionali. La presenza di famiglie con esperienze migratorie e la scarsità di opportunità extrascolastiche rendono necessario un presidio costante. Allo stesso tempo, il territorio offre una rete di risorse preziose: parrocchie, oratori, associazioni, realtà sportive e culturali, volontariato diffuso.

In questo contesto, il SERMIG rappresenta un punto di riferimento storico. Da decenni lavora sui temi dell'accoglienza, dell'educazione e della pace, coinvolgendo migliaia di persone e costruendo relazioni solide con il territorio. L'Arsenale della Pace, ex arsenale militare trasformato in una grande casa aperta alla Città, è il cuore di questa esperienza. La partnership tra BNL BNP Paribas e SERMIG non punta a creare nuovi servizi, ma a rafforzare quelli già presenti, coordinare le risorse e ampliare le opportunità.

(Foto: Una delle aree interessate dal progetto)
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