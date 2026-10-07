BNL BNP paribas porta Inclucity a Torino

(Teleborsa) - IncluCity arriva a Torino
: BNL BNP Paribas
sceglie il capoluogo piemontese come sesta città
del proprio progetto di inclusione sociale e lo fa insieme a SERMIG - Servizio Missionario Giovani
, una delle realtà più radicate e riconosciute sul territorio. La partnership è presentata oggi alle 16:30 all'Arsenale della Pace
- Piazza Borgo Dora, 61 - luogo simbolo dell'impegno di SERMIG. Claudia Cattani
, Presidente di BNL BNP Paribas e di Findomestic Banca ha dichiarato: "La partnership con SERMIG ci permette di ampliare l'impatto del nostro IncluCity
, alimentando una rete che unisce competenze, risorse, energie. È così che vogliamo sostenere i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie
: offrendo occasioni per costruire un futuro più solido e consapevole".
"IncluCity è un modello di inclusione sociale
che nasce dai territori e vive con i territori - ha aggiunto Elena Goitini
, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile di BNP Paribas in Italia. Anche a Torino confermiamo l'impegno della Banca a sostenere progetti a forte impatto sul sociale
: quartieri più inclusivi con nuove opportunità per accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita. È questa la forza di una piattaforma che trasforma le potenzialità in risultati concreti". Rosanna Tabasso
, Presidente SERMIG, ha invece affermato: "Ringraziamo per questa collaborazione. L'esperienza dell'Arsenale della Pace da sempre mette insieme la capacità di dono di tantissime persone, di ogni età, provenienza geografica o culturale. Tutti diversi, ma uniti nei progetti in vista del bene comune. Con questo spirito, viviamo la partnership con BNL BNP Paribas per rendere migliore il quartiere in cui operiamo
, soprattutto al fianco dei ragazzi e dei giovani". IncluCity
, nato nel 2023 sul modello del Projet Banlieues di BNP Paribas
, è già attivo a Roma, Milano, Padova, Prato, Napoli
. L'obiettivo è creare opportunità per bambini e adolescenti
che vivono nei quartieri più vulnerabili delle nostre città, lavorando con associazioni radicate nei territori e mettendo i giovani al centro di un percorso di inclusione e crescita. In ogni città, un partner di riferimento coordina le realtà locali e promuove attività educative, culturali, sportive e sociali.
IncluCity ha coinvolto finora oltre 40 associazioni-partner e circa 7.000 bambini e ragazzi
in attività educative, culturali, sportive e di orientamento professionale. L'iniziativa ha ottenuto nel 2024 il primo posto al Reworld Prize for Social Sustainability
per il suo approccio innovativo contro la povertà educativa.
A Torino IncluCity si concentra nei quartieri Aurora e Barriera di Milano
, aree vivaci e ricche di energie comunitarie, ma segnate da fragilità educative, economiche e relazionali
. La presenza di famiglie con esperienze migratorie e la scarsità di opportunità extrascolastiche rendono necessario un presidio costante. Allo stesso tempo, il territorio offre una rete di risorse preziose
: parrocchie, oratori, associazioni, realtà sportive e culturali, volontariato diffuso.
In questo contesto, il SERMIG
rappresenta un punto di riferimento storico. Da decenni lavora sui temi dell'accoglienza, dell'educazione e della pace, coinvolgendo migliaia di persone e costruendo relazioni solide con il territorio. L'Arsenale della Pace
, ex arsenale militare trasformato in una grande casa aperta alla Città, è il cuore di questa esperienza. La partnership tra BNL BNP Paribas e SERMIG non punta a creare nuovi servizi, ma a rafforzare quelli già presenti, coordinare le risorse e ampliare le opportunità
.(Foto: Una delle aree interessate dal progetto)