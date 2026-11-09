BNL BNP Paribas: 12.5 milioni euro a hlpy

al via prima operazione di Venture Debt da parte di una banca italiana

(Teleborsa) - BNL e Growth Solutions, team specializzato del Gruppo BNP Paribas per il supporto finanziario evoluto alle imprese innovative ad alta crescita come scale-up, startup in fase avanzata e aziende tech, hanno finalizzato un finanziamento da 12,5 milioni di euro a favore di hlpy, la scale-up italiana leader nella digitalizzazione dei servizi di soccorso stradale e assistenza automobilistica B2B. L'operazione - spiega la nota - è la prima applicazione in Italia del Venture Debt da parte di una banca italiana. Si tratta di uno strumento finanziario che consente alle imprese in forte crescita di accedere a liquidità per investimenti strategici senza la necessità di ricorrere alla diluizione della

compagine azionaria.



Mariaelena Gasparroni, Responsabile Corporate Banking Area di BNL BNP Paribas: "Questa operazione di Venture Debt, la prima in Italia per un cliente del gruppo, resa possibile dall’approccio One Bank del Gruppo BNP Paribas, è un'evoluzione concreta del nostro modello di

supporto alle imprese innovative. La sinergia tra il team "Innovative Companies" di BNL e ‘BNP Paribas Growth Solutions’ ci permette di affiancare queste aziende con soluzioni finanziarie flessibili e all’avanguardia, che integrano forme tradizionali di funding nella fase di crescita e nelle operazioni di M&A, confermando il nostro ruolo di partner strategico per la trasformazione digitale del Paese ed è un esempio concreto di come intendiamo essere, come Gruppo, la banca di riferimento per l’innovazione in Europa"





Le risorse del Venture Debt di BNL BNP Paribas, che prevede una prima erogazione di 8,25 milioni di euro assistita dalla garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti, permetteranno a hlpy di accelerare il proprio piano di crescita, incluse operazioni di M&A, e di consolidare l’espansione nei mercati europei.



Valerio Chiaronzi, CEO e Co-founder di hlpy: "La collaborazione con BNL BNP Paribas ci ha permesso di accedere a strumenti finanziari tipicamente riservati a realtà più mature o a fondi internazionali. Grazie a questo finanziamento potremo finalizzare le acquisizioni già in pipeline e potenziare la nostra piattaforma tecnologica, con l'obiettivo di digitalizzare ulteriormente il settore dei servizi di assistenza ai veicoli e agli automobilisti in tutta Europa. Un risultato che conferma come le banche possano essere partner strategici per le imprese innovative anche in Italia".



Il finanziamento si inserisce in una collaborazione avviata nel 2024 tra BNL BNP Paribas e hlpy che, oltre a essere cliente della Banca, è fornitore strategico di Arval, società del Gruppo. BNL BNP Paribas ha supportato nel tempo la scale-up con linee a breve termine e medio-lungo termine soluzioni di factoring, un investimento in capitale tramite BNP Paribas BNL Equity Investments (BBEI) e l'attivazione di un cash pooling internazionale.



L'iniziativa - chiude la nota - rientra nella strategia di BNL BNP Paribas volta a rafforzare il sostegno alle imprese innovative, con particolare attenzione al settore Tech &Digital. In Italia, questo impegno è coordinato dal team Innovative Companies della Corporate Banking Area della Banca, che opera nei principali hub tecnologici del Paese per affiancare le aziende in tutte le fasi del loro ciclo di vita. A livello internazionale, il Gruppo BNP Paribas supporta oltre 5.700 clienti innovativi attraverso una rete di oltre 200 specialisti in 15 Paesi dell'area EMEA.

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