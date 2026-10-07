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Borsa: Male Milano, in discesa -1,98% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 50.245,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Milano, in discesa -1,98% alle 13:00
Milano perde terreno e riporta un -1,98% alle 13:00, scambiando a 50.245,46 punti.
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