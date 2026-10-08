Milano 17:35
49.298 -1,35%
Nasdaq 20:13
30.678 -1,55%
Dow Jones 20:13
51.129 -0,10%
Londra 17:35
10.442 -0,16%
Francoforte 17:35
24.807 -1,18%

Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -1,82% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 30.591,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -1,82% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA perde terreno e riporta un -1,82% alle 19:30, scambiando a 30.591,45 punti.
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