Milano 17:35
51.629 -1,68%
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Dow Jones 20:18
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Borsa: Profondo rosso per Milano, in discesa dell'1,68%

Il FTSE MIB termina a 51.628,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Milano, in discesa dell'1,68%
Affonda sul mercato Milano, che esibisce un -1,68% e chiude la seduta a 51.628,77 punti.
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