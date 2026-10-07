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Borsa: Profondo rosso per Milano, in discesa del 2,51%

Il FTSE MIB termina a 49.972,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Milano, in discesa del 2,51%
Affonda sul mercato Milano, che esibisce un -2,51% e chiude la seduta a 49.972,25 punti.
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