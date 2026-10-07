Milano
17:35
49.972
-2,51%
Nasdaq
20:18
31.136
-0,28%
Dow Jones
20:18
51.220
-0,59%
Londra
17:35
10.459
-0,79%
Francoforte
17:35
25.104
-1,35%
Mercoledì 7 Ottobre 2026, ore 20.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,9329 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9329 Franchi svizzeri alle 19:30
In breve
,
Finanza
07 ottobre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 0,9329 sul Franco Svizzero (CHF) alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,9407 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9473 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,936 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9431 Franchi svizzeri alle 11:30
Titoli e Indici
Eur/Chf
-0,31%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,9354 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9443 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9408 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,9434 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9456 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9385 Franchi svizzeri alle 19:30
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: quali relazioni e impatti sui consumi
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto