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/ Cambi: euro a 0,9329 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9329 Franchi svizzeri alle 11:30
In breve
,
Finanza
14 ottobre 2026 - 11.30
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Euro a 0,9329 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
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Eur/Chf
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