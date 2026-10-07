Cube Labs entra nel capitale di DeepCyt

Sottoscritto l'1,1% dell'aumento di capitale della startup innovativa

(Teleborsa) - Cube Labs ha perfezionato, con un ticket minimo, la sottoscrizione dell'1,1% dell'aumento di capitale di DeepCyt, startup innovativa con sede a Milano che sviluppa una piattaforma software basata sull'intelligenza artificiale per l'analisi delle immagini citologiche.



L'operazione - spiega una nota - è coerente con il portafoglio di Cube Labs, in particolare con Hiperforming Research, che sviluppa soluzioni basate su intelligenza artificiale e deep learning ed è specializzata nell'analisi automatizzata di immagini digitali e microscopiche.



Le attese sinergie e la tecnologia

La complementarità tra le due realtà potrà generare sinergie nell'elaborazione delle immagini, nella gestione dei dati e nell'addestramento di modelli di intelligenza artificiale per la diagnostica.



DeepCyt sta sviluppando una piattaforma software per l'analisi delle immagini digitali di vetrini preparati in citologia in fase liquida. La piattaforma integra modelli proprietari di intelligenza artificiale, affinati nel corso dello sviluppo grazie ai dati raccolti e al feedback di patologi esperti. Il primo ambito di applicazione è la citologia urinaria, un'area con un potenziale di crescita significativo, anche in prospettiva di futuri programmi di screening. L'obiettivo è supportare i citopatologi nella lettura dei campioni e rendere più efficienti i processi di refertazione.



La soluzione è attualmente in fase pre-clinica: il modello di intelligenza artificiale è in addestramento e il Minimum Viable Product (MVP) è in sviluppo. Seguiranno la validazione clinica e il percorso di certificazione CE-IVD, necessari per l'immissione sul mercato.



(Foto: Drew Hays on Unsplash)

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