Cube Labs, la controllata Serescentia acquista il 100% di E.N.S.

Prezzo di 390.000 euro

(Teleborsa) - Cube Labs , facendo seguito a quanto comunicato il 24 luglio scorso, rende noto che la propria controllata Serescentia ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale di E.N.S. – European Nutritional Supplements dagli attuali soci della stessa.



ENS - si legge in una nota - opera nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti nutraceutici, con un portafoglio che comprende formulazioni rivolte a molteplici ambiti, tra cui dermatologia, salute oculare, supporto immunitario ed energetico, oltre a una linea che integra un innovativo delivery system a base di cacao.



Il prezzo concordato per l’acquisto di ENS è provvisoriamente fissato in 390.000 euro, da pagarsi per il 70% alla data di perfezionamento dell'operazione e per il 30% alla scadenza di 12 mesi dal closing; tale prezzo è soggetto ad aggiustamento sulla base della posizione finanziaria netta di ENS determinata in base alla situazione patrimoniale contabile della società alla data del closing.



Serescentia farà fronte al pagamento del prezzo anche mediante risorse proprie rivenienti da un aumento di capitale deliberato dalla società e aperto alla sottoscrizione di terzi. Il closing dell’operazione è previsto entro il mese di dicembre.



L'acquisizione rappresenta la prima operazione di Serescentia, costituita lo scorso 23 luglio, e costituisce il primo tassello di un più ampio programma di consolidamento nel settore, nell'ambito del quale Serescentia ha già selezionato due ulteriori opportunità di acquisizione in Italia e sta attivamente valutando alcune target in Europa.

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