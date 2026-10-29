Officina Stellare perfeziona acquisizione del 100% di Mavel

(Teleborsa) - Officina Stellare ha perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Mavel, società attiva nella progettazione e produzione di

sistemi di elettrificazione e motori elettrici senza terre rare destinati ad applicazioni nei settori aerospaziale e difesa.



Il closing è avvenuto a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità ai sensi della normativa in materia di poteri speciali (c.d. golden power), e del completamento, intervenuto in data odierna, della sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della società il 20 ottobre 2026 per un importo complessivo pari ad Euro 1.999.980,00, e riservato al reinvestimento del socio venditore di Mavel, che entra nel capitale di Officina Stellare con circa lo 0,25% del relativo capitale sociale su base post-money.



Alessandro Franzoni, CEO di Officina Stellare, ha commentato: "Siamo entusiasti di annunciare l’ingresso di Mavel nel gruppo Officina Stellare. Questa operazione segna una nuova milestone nel percorso di crescita di Officina Stellare e rafforza la capacità del Gruppo di trasformare innovazione e ricerca in programmi industriali, accelerando lo sviluppo di tecnologie avanzate e dell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei nostri processi di ingegneria".

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